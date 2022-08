Nach Streit über Fahrweise : Radfahrer schlägt Autofahrer in Siegburg bewusstlos

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Montagmittag in Siegburg einen Autofahrer bewusstlos geschlagen haben soll. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Siegburg Am Montagmittag kam es in Siegburg auf der Herrmann-Löns-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Dabei wurde der 57-jährige Autofahrer aus Siegburg bewusstlos geschlagen. Die Polizei sucht nun nach dem tatverdächtigen Radfahrer.

Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer in Siegburg endete am Montagmittag in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Dem 57-jährigen Autofahrer aus Siegburg war zuvor die unangebrachte Fahrweise des Fahrradfahrers aufgefallen und er wollte ihn durch sein geöffnetes Autofenster darauf ansprechen.