Schwerverletzt gerettet Bauarbeiter in Siegburger Rathaus unter Stahlplatte eingeklemmt

In Siegburg ist die Feuerwehr am Mittwochmittag zu einem Einsatz am Rathaus ausgerückt. Bei Bauarbeiten im Keller des Gebäudes war ein Arbeiter verunglückt. Nach Angaben des Einsatzleiters Jan Platvoet wurde der Mann in einem Treppenraum zwischen Stahlplatte und Wand eingeklemmt. Die drei Meter lange und einen Meter breite Stahlplatte sei in etwa eine Tonne schwer gewesen.