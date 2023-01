Vorfall in der S19 : "Der hat mein Geld genommen!" - Reisende stellen Taschendieb

Siegburg Für eine Reisende startete das neue Jahr am Siegburger Bahnhof ereignisreich. Zwei Taschendiebe hatten ihr Wertsachen gestohlen. Doch dank aufmerksamer Menschen nahm es für die Frau ein gutes Ende.

Zwei junge Männer griffen einer jungen Frau aus dem Kreis Groß-Gerau am frühen Morgen des Neujahrstags in der S 19 während der Fahrt Richtung Siegburg Bahnhof in ihre Tasche und entnahmen einige Wertsachen. Nach der Ankunft an Gleis 2 flüchteten die Täter.