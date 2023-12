Kunst- und Kuturforum in Siegburg Geht das Konzept des Rhein-Sieg-Forums auf?

Am Tag vor Heiligabend tanzte der Nußknacker über die Bühne, am vorletzten Tag des Jahres treten die erfolgreichsten Poetry-Slamer zum Jahresfinale des bundesweiten Wettbewerbs an, und am Silvesterabend servieren die Springmäuse ihr Neujahrs-Special – die allgegenwärtige ruhige Zeit zwischen den Jahren kennt das Team des Rhein-Sieg-Forums nicht. Drei Veranstaltungen hatte und hat es rund um die Festtage zu organisieren, im neuen Jahr geht es dann am 6. Januar weiter mit der Proklamation des Siegburger Prinzenpaares. Wirklich ruhig war es im Siegburger Kultur- und Kongresszentrum an der Bachstraße das ganze Jahr über nicht: „Mit 250 Veranstaltungstagen toppen wir das gute Ergebnis von 2022“, zeigt sich Forums-Chef Frank Baake kurz vor dem Jahreswechsel mehr als zufrieden: „Wir sind auf einem guten Weg.“