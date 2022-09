Ausstellung im Stadtmuseum : Siegburger Sammler zeigt Kurioses über den Komponisten Humperdinck

Michael Hohn präsentiert mit der Postkartenserie „Hänsel und Gretel“ sein erstes Sammlerstück zu Engelbert Humperdinck. Foto: Paul Kieras

Siegburg Michael Hohn sammelt seit Jahren alles rund um den in Siegburg geborenen Komponisten Engelbert Humperdinck. Einen Teil seiner Sammlung zeigt der Siegburger jetzt im Stadtmuseum – und damit an dem Ort, an dem Humperdinck einst geboren wurde.



Von Paul Kieras

Vor über 30 Jahren stieß Michael Hohn beim Schlendern über einen Flohmarkt in Bonn auf alte Ansichten Siegburgs. Von dem Tag an war seine Liebe zur Kreisstadt geweckt, und er begann alles zu sammeln, was einen Bezug zu ihr hatte. Zusammen mit seiner Frau, die vor acht Jahren verstarb, suchte er gezielt auf Flohmärkten, später auch im Internet und durch Nachfragen bei Freunden und Bekannten nach Interessantem und Kuriosem. Die Palette reichte von Porzellan über Postkarten bis zu Weltkriegsorden. „Man glaubt gar nicht, wie viel Kitsch es gibt“, so der 67-Jährige. Irgendwann entdeckte er eine aufwendig gestaltete Postkartenserie mit Motiven zur Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, der im heutigen Siegburger Stadtmuseum geboren wurde, und legte nun den Schwerpunkt seiner Sammlerleidenschaft auf den berühmten Komponisten. Einen Teil seiner umfangreichen Sammlung zeigt der gebürtige Neumünsteraner, der seit 1984 in Siegburg lebt, jetzt im Museumsschaufenster.

Die Serie, das erste Objekt seiner Humperdinck-Sammlung, umfasst neun Postkarten und wurde 1899 aufgelegt und dem Poststempel nach 1904 verschickt. Auf den Bildern sind die Kinder Humperdincks, Edith und Wolfram, als Hänsel und Gretel in verschiedenen Szenen zu sehen. Neben den Bildern ist zu lesen: „Nach Originalaufnahmen der Kinder des Komponisten mit dessen gütiger Erlaubnis.“

Banderole einer Zigarrenfabrik gehört zu den Kuriositäten der Präsentation

Im Laufe der Jahre wuchs die Sammlung Hohns um weitere Postkartenserien, unter anderem mit Motiven aus Humperdincks Opern „Königskinder“ und „Dornröschen“. Auf diesen Karten sind die Opernsänger der Uraufführung zu sehen. „Damals wurden diese Karten von den Opernbesuchern gerne als Andenken mitgenommen“, erklärt Stefanie Kemp, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtmuseums. In der Ausstellung zu sehen sind auch Sammelbilder mit Porträts des Komponisten, die damals „sehr beliebt und vergleichbar mit den heutigen Panini-Fußballsammelbildern waren“, so Kemp. Außerdem zeigt Hohn einen Satz Marken, die nicht als Briefmarke genutzt wurden, sondern um die Briefe zu verschließen, wie Kemp berichtet. Eine offizielle Sonderbriefmarke anlässlich der „Sieposta79“ gab es aber mit dem Motto „125 Jahre Engelbert Humperdinck“ 1979 und zum 150. Geburtstag Humperdincks im Jahr 2004. Beide Marken sind in der Ausstellungsvitrine zu bewundern.

Zu den Kuriositäten der Präsentation gehört sicher die Banderole der Zigarrenfabrik „Victor Hugo“ aus Cuijk in den Niederlanden mit dem Konterfei Humperdincks. Diese Banderole war Teil einer „Componistenserie“ mit verschiedenen Komponisten. Ein seltenes Foto im Besitz von Hohn zeigt Siegfried Wagner, Sohn des Komponisten Richard Wagner, zusammen mit Engelbert Humperdincks Sohn Wolfram inmitten einer Besuchergruppe der Bayreuther Festspiele, „vermutlich aus den 1930er-Jahren“, schätzt Hohn und berichtet, dass es damals üblich gewesen sei, sich mit Prominenten fotografieren zu lassen und das Bild nach einer Aufführung mitzunehmen. Viel Geld investiert Hohn nicht in seine Sammelleidenschaft. „Die Preise bewegen sich zwischen einem und 150 Euro“, sagt er, drei- oder vierstellige Preise habe er noch nie bezahlt und werde er auch künftig nicht.