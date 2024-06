Drogen und Bargeld sichergestellt Polizei durchsuchte Räume in Siegburg und Sankt Augustin

Den 24-Jährigen trafen die Beamten in seiner Wohnung an, mussten ihn aber aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß setzen. In den beiden Lagerräumen und in den Wohnungen in Siegburg und Sankt Augustin fanden die Beamten rund vier Kilogramm Marihuana, 200 Gramm Haschisch und 70 Gramm Kokain. Dazu stellten die Polizisten mehrere Mobiltelefone und gut 2000 Euro sicher. Die Beamten erstatteten Strafanzeige gegen den 24-Jährigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Konsumcannabisgesetz. Auch der 27-Jährige muss sich wegen illegalen Handels von Kokain und wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten.