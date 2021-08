Drei Fahrzeuge kollidiert : Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Siegburg und Sankt Augustin

Siegburg/Sankt Augustin Auf der B56 zwischen Siegburg und Sankt Augustin hat es am Freitagmittag einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Zwei Personen wurden dabei verletzt, rund um die Unfallstelle kam es zum Stau.

Am Freitag kurz nach 14 Uhr kam es auf der B56 zwischen Siegburg und Sankt Augustin vor der Auffahrt zur A560 zu einem Auffahrunfall. Drei Fahrzeuge waren dabei involviert, zwei Menschen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Eine 24-jährige VW Tiguan-Fahrerin und eine 44-jährige Beifahrerin in einem beteiligten Mazda wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.