Einbruch in Juweliergeschäft in Siegburg Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen

In der Nacht auf Freitag, 23. August, sind unbekannte Täter in ein Juwelier in der Kaiserstraße in Siegburg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei Rhein-Sieg-Kreis meldeten sich gegen 3.20 Uhr mehrere Anrufer aus der Siegburger Innenstadt bei den Beamten, weil eine Alarmanlage ausgelöst wurde. Zeugen berichteten zudem, dass ein mutmaßlich silbernes Auto, vermutlich ein Audi A3, vom Juweliergeschäft aus in Richtung Troisdorf davonfuhr.