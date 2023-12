Unfall in Siegburg-Schreck PKW schleudert in Vorgarten und parkende Autos

In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag sind in Siegburg-Schreck zwei junge Männer schwer verunglückt. Der 18-Jährige und der 16-Jährige waren gegen 3.20 Uhr auf der Bundesstraße 56 von Lohmar in Richtung Siegburg unterwegs gewesen. Zwischen Lohmar-Heide und Siegburg-Schreck verlor der 18-jährige Fahrer nach einem Überholmanöver dann die Kontrolle über seinen VW Golf.