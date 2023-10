Polizei bittet um Hinweise Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle in Siegburg-Schreck

In der Nacht auf Freitag sind zwei noch unbekannte Täter in eine Tankstelle in Siegburg-Schreck eingebrochen und haben Zigaretten gestohlen. Laut einer Polizeimeldung von Freitagnachmittag sei ein Anwohner durch die Alarmanlage gegen 3.30 Uhr geweckt worden und habe von seinem Fenster aus gesehen, wie zwei dunkel gekleidete Personen mit einem blauen Sack Richtung Zeithstraße/Am Kieferntopf flohen. Die beiden Verdächtigten seien etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Im Einmündungsbereich der Straße seien sie in ein graues Auto gestiegen, in dem bereits eine weitere Person saß. Die drei mutmaßlichen Männer seien dann Richtung Seelscheid gefahren.