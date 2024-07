Besuch aus Korogocho in Siegburg Schülerengagement ebnet den Weg vom Slum bis in die Uni

Sie geben kleine Konzerte auf dem Siegburger Marktplatz, verkaufen Kuchen, Marmelade und Basteleien, waschen Autos oder erledigen Aufgaben für Familienmitglieder, Nachbarn oder Freunde: Es hat Tradition, dass Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Siegburg Alleestraße (GSA) in der letzten Woche vor den Sommerferien für Kinder aktiv werden, die in afrikanischen Slums leben. Allein im vergangenen Jahr sammelten sie an ihren „Tagen für Korogocho“ rund 15.000 Euro für die Ayiera-Initiative, die Slum-Kindern in Nairobi eine Schulbildung ermöglicht. Mit Tabitha Mukami und Derrick Odhiambo begrüßten sie in diesem Jahr zwei besondere Gäste an ihrer Schule: Sie sind beide in Korogocho, dem drittgrößten Slum der kenianischen Hauptstadt, aufgewachsen und haben von dort den Weg bis an die Universität geschafft.