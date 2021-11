Kika-Award : Siegburger Schüler gewinnen Preis „Kinder für Kinder“

Die Vertreter des Schulsanitätsdiensts auf der Erfurter Bühne. Foto: CARLO BANSINI

Siegburg/Erfurt Am Ende trugen sie tatsächlich den Preis nach Hause: Das Schulsanitätsteam der Gesamtschule am Michaelsberg gewann am vergangenen Wochenende den Kika-Award „Kinder für Kinder“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Countdown bei der Live-Übertragung aus der Erfurter Kesselhalle war spannend für alle Beteiligten – auch für die, die das Ganze zu Hause vor den Bildschirmen verfolgten. Noch während der Show konnten die Zuschauer per Online-Voting abstimmen und ihren Sieger bestimmen. Schließlich war aber klar: Das Rennen machte der Schulsanitätsdienst aus Siegburg, der mit jungen Ersthelfern möglichen Notfällen in Schulklassen vorbeugen möchte.

Das Engagement der Siegburger Jugendlichen begeisterte auch Projekt-Pate und Revolverheld-Frontmann Johannes Strate: „Ihr habt schon 120 Sanitäter ausgebildet – ich finde das so eine großartige Idee. So etwas hätte ich mir früher an meiner Schule auch gewünscht, denn so kann es für alle Sicherheit geben.“ Stolz nahm Projekt-Entwickler Peter Esser (15) die Trophäe entgegen: „Vielen Dank an alle, die für uns gevotet haben und an die, die uns bei unserem Projekt unterstützen. Ich hoffe, dass sich durch den Award noch mehr Menschen für Erste Hilfe interessieren. Im Ernstfall kann das Leben retten und – das ist mit nichts aufzuwiegen.“

Mehr als 100 Bewerbungen

„Ein positives Zeichen in dieser Zeit mit dem ‚Kika-Award‘ zu setzen, ist uns ein großes Anliegen. Die spannenden und kreativen Projekte, mit denen sich Kinder und Jugendliche auf herausragende Weise engagieren, machen Mut und haben Vorbildcharakter“, resümierte schließlich Kika-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk die zweite Ausgabe des „Kika Award“ und stellte den kreativen Einsatz junger Menschen als wichtiges gesellschaftliches Gut heraus.

Die drei Finalisten des Kika-Awards waren aus mehr als 100 Bewerbungen ganz Deutschlands ausgewählt worden. Neben den Siegburger Schulsanitätern stand auch ein Team aus Bonn im Finale. Die Siegburger Jugendlichen hatten für ihr Projekt kräftig die Werbetrommel gerührt. Sie warben nicht nur im näheren Umfeld um Stimmen, sondern auch mit Flyern, die sie in der Siegburger Fußgängerzone verteilten.

(ga)