Verstoß gegen Waffengesetz : 43-Jähriger schießt in Siegburg auf Lkw-Scheibe

Siegburg Obwohl gegen ihn sogar ein gerichtliches Waffenverbot besteht, war am Freitagabend ein 43-Jähriger in Siegburg alkoholisiert mit einer Pistole unterwegs. Die Polizei konnte ihn auch wegen der Hilfe eines Zeugen schnell fassen.

Die Polizei in Siegburg ermittelt gegen einen Mann, der mit einer Waffe auf Fensterscheibe geschossen haben soll. Ein Zeuge hatte am Freitagabend gegen 21.45 Uhr der Polizei eine verdächtige Person gemeldet. Diese habe an der Luisenstraße in Siegburg mit einer Schusswaffe auf geparkte Fahrzeuge geschossen. Noch während sich der Streifenwagen auf der Anfahrt zum mutmaßlichen Tatort befand, teilte der Melder mit, dass der Verdächtige auf einem Fahrrad in Richtung der Gneisenaustraße weggefahren sei.