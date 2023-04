Verhandlung nach schwerem Diebstahl „In ein altes Schema zurück gefallen“

Ein umsichtiges Urteil fällte Richter Dr. Alexander Bluhm gegen einen 42-Jährigen im Amtsgericht. Der seit Mai 2022 unter Bewährung stehende Mann hatte am 3. September ein auf einem Lidl-Parkplatz stehendes Fahrrad in Spich entwendet. Wie er gestand, habe er es gesehen, als er gegen 23 Uhr auf der Frankfurter Straße auf seinem eigenen Fahrrad nach Wahn unterwegs war. „Ich bin da in ein altes Schema zurückgefallen“, sagte der Angeklagte, der das Rad bei seiner Mutter neben der Garage abstellte, da er neue Reifen für sein eigenes brauchte.