Mordkommission ermittelt : Schwerverletzte Person verstirbt nach Auseinandersetzung in Siegburg

Schwerverletzte Person verstirbt nach Auseinandersetzung in Siegburg

Siegburg In der Nacht auf Samstag hat es in Siegburg eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen gegeben. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Einer der Verletzten verstarb später. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

In Siegburg hat es in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr in der Straße „Am Turm“ eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Personen, die 24 und 28 Jahre alt sind, schwer verletzt.