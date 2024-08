Siegburger Klosterkirche Maria und Johannes verlassen Seligenthal

Sechs Jahre lang standen Maria und Johannes alleine auf ihrem Podest vor der Seligenthaler Klosterkirche: Im Sommer 2018 trat die stark beschädigte Christus-Figur der Kreuzigungsgruppe den Weg von Siegburg nach Köln in die Restauratorenwerkstatt an. In der vergangenen Woche sind ihr nun die Skulpturen von Maria und Johannes dahin gefolgt. Wie Andrea Korte-Böger von der Siegburger Pfarrgemeinde Sankt Servatius mitteilt, werden aber nur die beiden im kommenden Jahr restauriert wieder nach Seligenthal zurückkehren.