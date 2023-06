Pflege in Siegburg Betreiber des Seniorenzentrums am Michaelsberg zahlt weder Gehälter noch Rechnungen

Horst Thuro ist in großer Sorge. Er leitet das Seniorenheim am Michaelsberg. Im Mai haben die Mitarbeiter ihr Gehalt nicht erhalten. Die Zahlungen wurden nicht freigegeben, hieß es bei der Bank. Außerdem seien die Sozialversicherungsbeiträge für April und Mai zurückgefordert worden. Das berichtet Heimleiter Horst Thuro. „Die Stimmung im Haus ist angespannt“, sagt er. Eine Versammlung am Dienstagabend von Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen schaffte Transparenz, ändert an der aktuellen Situation aber nichts. Thuro versucht, so viel wie möglich aufzufangen: Aktuell ist er nicht nur nur Heimleiter, sondern auch der Koch, der das Essen für die Bewohner zubereitet.