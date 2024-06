Jugendarbeit in Siegburg So geht es auf dem Sport- und Spielgelände Brückberg weiter

Das Konzept dafür hat das Planungsbüro Markus Fischer unter Berücksichtigung von Anregungen, Wünschen und Sorgen, die künftige Nutzer und Anwohner in Workshops vorgetragen hatten, erstellt. Es sieht neben einer neuen Laufbahn, Kleinspielfeldern, Basketballfeld, Boulebahn und Boulderwand mit Sonnensegel auf dem Sportgelände auch die Aufwertung des angrenzenden Spielplatzes samt Wassermatschanlage und Stellplatz für Zirkuswagen und Jugendmobil vor, an dem es künftig eine Jugendarbeit geben soll. Die Gesamtkosten schätzte der Planer auf rund 1,5 Millionen Euro. In einem ersten Schritt nimmt die Stadt ein 861.000 Euro teures Grundpaket in Angriff, dass sich auf den Sportplatz und seine Entwässerung konzentriert. Der angrenzende Spielplatz soll später neu gestaltet werden.