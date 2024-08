Entwicklung der Innenstadt Erster Blick in das neue Kaiser Carré in Siegburg

Die hohen Bauzäune sind schon weitestgehend verschwunden. Der Blick auf das Gebäude, das in den vergangenen zwei Jahren an der Kaiserstraße rund 25 Meter in die Höhe gewachsen ist, ist frei. Hinter einigen der großen Schaufenster, die über zwei Etagen gehen, ist schon zu erahnen, wie die neue Anlaufstelle der AOK in der Siegburger Innenstadt einmal aussehen wird. Vor dem neuen Kaiser Carré laufen letzte Pflasterarbeiten und im Inneren des sieben Etagen umfassenden Wohn- und Geschäftshauses läuft der Innenausbau.