Siegburgs Bürgermeister trifft Influencerin „Mich ein bisschen zum Kasper machen kann ich schon“

Unter jungen Menschen sind sie längst in den üblichen Sprachgebrauch eingegangen, doch für den Bürgermeister von Siegburg Stefan Rosemann waren Begriffe wie „rizz“, „iconic“ und „slay“ vor einigen Wochen noch Fremdwörter. Dass sich das inzwischen geändert hat, liegt vor allem an der Influencerin Sophia Schneider alias SophiaTokk, deren Video über ihre Wahlheimat Siegburg zuletzt viral ging und auch von Rosemann nicht unbemerkt blieb. Der Bürgermeister lud die Influencerin daraufhin zu einem Gespräch ein, um ihre „Ideen für Siegburg zu besprechen“, wie er unter dem Video kommentierte. Nun, rund einen Monat nach der Veröffentlichung des Videos, sitzen sich die beiden im Büro des Bürgermeisters am Friedensplatz zum ersten Mal gegenüber: Schneider ist wie ihr Alter Ego auf Instagram bis zu den Wimpern durchgestylt und sitzt in taupefarbenen Overknee-Stiefeln aus Leder auf einem grauen Stoffsofa. Auf der gegenüberliegenden Seite der Sitzecke hat Rosemann, leger in Jeans und weißen Sneakern gekleidet, auf einem grauen Sessel Platz genommen.