Siegburgs teuerstes Bauprojekt Spatenstich für den Bildungscampus Neuenhof

Es ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Siegburg – vom Volumen und von der Fläche her. Wie berichtet, investiert die Stadt rund 120 Millionen Euro in die Erweiterung und Sanierung ihres in die Jahre gekommenen Schulzentrums. Es sei ein Projekt, das angesichts des Sanierungsstaus und den veränderten Anforderungen an pädagogisches Arbeiten aber alternativlos sei, sagte Rosemann. Nach jahrelanger Planung seien in den vergangenen Monaten erste Schritte gegangen worden: Vom Aufbau eines Interimsquartiers aus mehr als 300 Mobilen Räumen bis zum Abriss des alten Verwaltungstraktes. Die Dimensionen verdeutlichte Rosemann mit Zahlen: Demnach mussten 3000 Tonnen an Abbruchmaterial entsorgt und 1300 Bohrlöcher im sumpfigen Boden mit insgesamt 8800 Tonnen Kies verfüllt werden.