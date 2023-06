Mordkommission im Einsatz Spaziergänger finden vermeintliche Leiche in Siegburg

Die Spaziergänger waren am Sonntag gegen 8.45 Uhr in Siegburg-Wolsdorf unterwegs, als sie die vermeintliche Leiche entdeckten, teilte die Polizei Bonn mit. Da die Schaufensterpuppe in mehrere Müllsäcke eingewickelt war, war sie nicht als Puppe zu erkennen. Die Spaziergänger alarmierten zuerst die Polizei Siegburg. Diese forderte daraufhin die Polizei Bonn an und die Einsatzkräfte der Mordkommission und ein Notarzt rückten zum Fundort aus.