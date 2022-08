Streit um Durchgangsverkehr in Siegburg : Stadt bietet Infoveranstaltung zu Pollern auf dem Siegdamm an

Siegburg Die Poller auf dem Siegdamm in Siegburg-Zange sorgen immer noch für Ärger. Die Anwohner im Mischgebiet, in dem auch ein Bordell angesiedelt ist, freuen sich darüber, die Bewohner des angrenzenden reinen Wohngebiets fühlen sich benachteiligt und fordern, die Sperrung wieder aufzuheben.

Der Siegdamm in Siegburg-Zange ist wahrscheinlich die verkehrsberuhigteste Straße in der Region, jedenfalls wird man keine andere Straße mit so vielen Pollern, Einengungen und Fahrbahnkissen finden wie hier – und das in einem sogenannten Mischgebiet. Doch die Diskussion um die Poller und die Sperrung des Durchfahrverkehrs lässt nicht nach. Seit geraumer Zeit beschweren sich die Anwohner der Königsberger Straße und Hohenzollernstraße über einen Anstieg des Verkehrs von Lastwagen- und Autofahrern, die ihre Straße nun als Ausweichstrecke nutzen.