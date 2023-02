Cum-Ex-Prozessgebäude in Siegburg : Stadt lässt Bäume am Amtsgericht in Siegburg fällen

Stadt lässt Bäume am Amtsgericht in Siegburg fällen

Siegburg Neben dem Amtsgericht in Siegburg entstehen in einem Anbau Gerichtssäle für die Cum-ex-Verfahren des Bonner Landgerichts. Für den Neubau müssen auf dem Parkplatz Bäume weichen.

Die aktuellen Baumfällungen sind das erste erkennbare Zeichen für die Veränderung, die auf dem Parkplatz des Amtsgerichts in Siegburg ansteht: An der Bahnhofstraße soll ein neues Prozessgebäude in die Höhe gezogen werden. Dort will das Landgericht Bonn künftig seine Cum-ex-Verfahren auslagern. Im größten Steuerbetrug Deutschlands müssen sich rund 1500 Beschuldigte vor Gericht verantworten. Im Vorfeld des Neubaus haben nun in den vergangenen Tagen Bagger damit begonnen, Bäume zu fällen. Insgesamt müssen für den Anbau elf Platanen und vier Nussbäume weichen, wie die Stadt Siegburg mitteilt.