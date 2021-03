Zusammenstoß : Auffahrunfall sorgte für Stau auf der B56 in Siegburg

Nach einem Unfall auf der B56 bei Siegburg bildete ich ein langer Stau. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Zwei Fahrzeuge sind am Freitagmittag auf der B56 in Siegburg zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt, es kam jedoch zu langen Staus in beide Richtungen.



Kleiner Unfall, große Auswirkungen: Ein Auffahrunfall auf der B56 zwischen den Siegburger Stadtteilen Stallberg und Schreck hat am Freitagmittag zu längeren Staus in beide Richtungen geführt. Nach ersten Informationen waren gegen 12.15 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Wagen stadtauswärts, vor ihr fuhr eine 53-Jährige. Als diese aufgrund der Verkehrssituation bremsen musste, fuhr ihr die 19-Jährige auf. Die beiden Frauen blieben unverletzt, das Auto der 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr leistete nach Angaben der Polizei Hilfe und leitet den Verkehr. Dieser wurde zeitweise einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

(ga)