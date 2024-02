Karnevalsschwoof der SPD Rosemann will Bürgermeister in Siegburg bleiben

Der amtierende Siegburger Bürgermeister Stefan Rosemann (SPD) will bei der Kommunalwahl 2025 erneut als Kandidat für das Amt antreten. Das hat er beim Karnevalsschwoof der SPD Siegburg, der am Dienstag im Gasthaus „Zum Turm“ stattfand, bekannt gegeben. „Ich hoffe, ihr merkt, wie sehr ich, auch nach über drei Jahren, für unser Siegburg brenne“, sagte er in seiner Rede bei der Veranstaltung. „Ich habe trotz manchem Gegenwind und trotz einiger weniger Dinge, die nicht gut gelaufen sind, Lust auf das, was vor uns liegt.“ Es gebe noch eine Menge in Siegburg zu tun, so der Bürgermeister. Dazu brauche die Stadt eine starke Gemeinschaft und Optimismus, keinen Populismus und Streit zwischen Parteien.