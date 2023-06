Gedenken an NS-Opfer Stolpersteine in Siegburg erzählen die Geschichte verfolgter Juden

Neben dem Stein für Anna Remmel an der Mühlenstraße erinnern auch in der Holzgasse weitere Steine an Opfer des NS-Regimes. Die Namen von Henriette „Jette“, Bernhard und Anneliese Rosa Linz sowie Ernst Baum sind etwa vor den Häusern mit der Nummer 21 und 39 auf den Plaketten zu lesen. Die Familie Linz floh in die USA, Ernst Baum kam in Dachau in Schutzhaft, floh nach Belgien, wurde anschließend in Mechelen interniert und 1942 in Auschwitz umgebracht.