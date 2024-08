Vorfall auf dem Siegburger Stadtfest Mann zückt bei Streit in Kaiserstraße Machete

Auf GA-Nachfrage konnte die Leitstelle der Siegburger Polizei den Vorfall in Teilen bestätigen. Demnach habe es am Freitagabend vor der Apotheke in der Kaiserstraße einen Vorfall gegeben. Im dazugehörigen Polizeibericht tauche das Wort „Machete“ auf, so ein Sprecher der Siegburger Polizei. Ob ein weiteres Messer zum Einsatz kam, könne er dem Bericht jedoch nicht entnehmen. Es sei dabei nach derzeitigen Erkenntnissen wohl niemand verletzt worden, betont der Sprecher.