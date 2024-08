Vorfall am Rande des Siegburger Stadtfestes Mann zückt bei Streit an der Kaiserstraße Machete

Nach dem Anschlag auf dem Stadtfest in Solingen haben die Behörden die Polizeipräsenz auf dem Siegburger Stadtfest derweil erhöht. Das Fest in der Kreisstadt soll trotz der Ereignisse in Solingen aber fortgesetzt werden, entschieden die Verantwortlichen am Samstagvormittag. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Augenzeugen, die sich, so wie wir, auf fröhliche und ausgelassene Tage gefreut haben, sowie bei den Angehörigen", drückte Bürgermeister Stefan Rosemann seine Anteilnahme aus. „Wir hoffen, dass es auf dem Siegburger Stadtfest friedlich bleibt, und wünschen allen Gästen, Vereinen und Schaustellern sorglose Stunden während des Besuchs.“