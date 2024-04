Verfahren am Amtsgericht Streit wegen Hunden in Siegburg eskaliert

Ein 33-jähriger Siegburger musste sich wegen Körperverletzung und Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung vor Richter Herbert Prümper am Siegburger Amtsgericht verantworten. Das Verfahren wurde in Absprache mit der Verteidigerin des Mannes und der Vertreterin der Staatsanwaltschaft jedoch gegen Auflage einer Geldzahlung von 2000 Euro vorläufig eingestellt.