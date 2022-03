Familiengericht Siegburg : Wenn der Streit über die Impfung der Kinder vor Gericht landet

Was, wenn sich Eltern uneins darüber sind, ob ihr Kind wirklich geimpft werden soll? Etwa 30 Fälle derartiger Streitigkeiten sind seit August 2021 in Siegburg vor dem Familiengericht gelandet. Foto: Meike Böschemeyer

Siegburg Am Siegburger Amtsgericht werden in den letzten Monaten häufiger Fälle verhandelt, in denen sich Eltern über die Impfung ihrer Kinder nicht einig werden. Eine Verfahrensbeiständin erklärt, was für die Entscheidung des Familiengerichts am wichtigsten ist.



Seit August vergangenen Jahres dürfen Kinder ab zwölf Jahren laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) die Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Seit Dezember kann der Impfstoff Comirnaty von Biontech auch an Fünf- bis Elfjährige verimpft werden. Doch was, wenn sich die Eltern uneins darüber sind, ob ihr Kind wirklich geimpft werden soll? Etwa 30 Fälle derartiger Streitigkeiten sind seit dem August 2021 vor dem Amtsgericht Siegburg gelandet, genauer: vor dem Familiengericht. Insbesondere, wenn die Eltern eines Kindes getrennt leben, darf eine Impfung nämlich nicht einfach durchgeführt werden.

Ärzte, die ein Kind impfen sollen, benötigen dazu die Einverständniserklärung beider Eltern. Wenn ein Elternteil sich an dieser Stelle jedoch quer stelle, könne der andere einen Antrag beim Familiengericht stellen, dass ihm die alleinige Entscheidungsbefugnis übertragen wird, sagt Christoph Turnwald, Richter und Pressesprecher am Siegburger Amtsgericht. „Dann muss das Jugendamt Stellung nehmen, das Kind erhält einen Verfahrensbeistand und wird auch vom Richter oder der Richterin angehört“, erläutert der Pressedezernent. „In Deutschland sind momentan etliche Gerichte mit derartigen Fällen beschäftigt.“

Kindeswohl als Maßstab

In der Regel bekomme der Elternteil, der sich nach den aktuellen Empfehlungen der Stiko richte, vom Gericht die alleinige Entscheidungsbefugnis erteilt. Turnwald erkennt die Sorge der Eltern, die einer Kinderimpfung kritisch gegenüberstehen, durchaus an: „Diese Eltern meinen häufig, der Impfstoff sei noch zu gefährlich für Kinder“, berichtet er. Allerdings habe man es oft auch mit schwierigen Personen zu tun. „Ein nicht unerheblicher Teil sind Querdenker, Corona-Leugner; Menschen, die in der rechten Ecke stehen und da nicht raus können und wollen“, so der Richter, „manche von ihnen wollen auch während der Verhandlung die Maske abnehmen.“ Eine vor Gericht eskalierende Auseinandersetzung habe es jedoch in Siegburg zum Glück noch nicht gegeben.

Ursula Schumacher ist Verfahrensbeiständin – das heißt, sie vertritt ausschließlich die Rechte der betroffenen Kinder. „Das Impfen ist ein körperlicher Eingriff von erheblicher Bedeutung“, betont sie. „Die Gesundheitsfürsorge ist ein Teil des Sorgerechts, und das haben im Regelfall beide Eltern“, so die Beiständin. Die Stiko habe Gewicht, der Maßstab für die Entscheidung sei jedoch immer das Kindeswohl. „Ich spreche mit den Kindern und Jugendlichen über den Gegenstand des Verfahrens“, erzählt Schumacher: „So oft, bis ich keine Zweifel mehr habe, was ihr Wunsch und ihr Wille ist.“

Kinder haben eigenen Willen

Fälle, in denen Eltern sich über die Impfung ihrer Kinder stritten, hatte die Verfahrensbeiständin bisher vier oder fünf. „Wir sind viele Verfahrensbeistände“, sagt Schumacher, „wir arbeiten selbstständig und werden vom Gericht bestellt.“ Neben dem Amtsgericht Siegburg arbeite sie unter anderem auch in Fällen, die in die zweite Instanz zum Oberlandesgericht Köln gehen. Eine Zertifizierung zur Ausübung ihres Berufs erhielt sie durch entsprechende Aus- und Fortbildungen. Mittlerweile hat Schumacher, die lange im Rhein-Sieg-Kreis lebte, fast 35 Jahre Berufserfahrung als Vertreterin des Kindeswohls: „Der Begriff ‚Anwalt des Kindes‘ ist heute überholt“, erklärt sie.

Die Entwicklung eines eigenen Willens sei bei den von ihr betreuten Kindern unterschiedlich deutlich: „Das ist durchaus altersabhängig.“ Jedoch seien gerade die Kinder ab zwölf meist sehr gut informiert. Häufig seien die anderen jungen Menschen in der Schule schon geimpft, dazu würden beim Sporttraining und in den Vereinen Impfnachweise erfragt. „Die Zugehörigkeit zu den anderen Kindern ist sehr wichtig, da haben viele ohnehin schon sehr unter dem Homeschooling gelitten“, so die Verfahrensbeiständin. Zusätzlich eigneten sich die Kinder selbst Wissen aus vertrauenswürdigen Quellen an. „Da merke ich dann, dass der Wille authentisch und stabil ist.“

Gericht empfiehlt Beratung

Dieser Wille werde zusätzlich von Jugendamt und Richter oder Richterin geprüft: „Es ist also ein Netz mit dreifachem Boden“, sagt Schumacher. Bei der Verhandlung selbst, bei der die beiden Eltern, Verteidiger und Richter zusammenkommen, seien die Kinder jedoch nie dabei. „Die Belastung ist für sie riesengroß, sie sind die Leidtragenden“, so die Beiständin. Nach ihrer Ansicht wissen die Kinder meist auch schon um den Konflikt ihrer Eltern. „Dazu gibt es dann Anwälte, die auch noch Öl ins Feuer gießen.“ Häufig empfehle das Gericht den Eltern Paarberatung und Erziehungsberatung.

Vor etwa zwei Monaten betreute Ursula Schumacher einen Fall, in dem Eltern ihr Kind nicht mehr zur Schule gehen lassen wollten: Die Corona-Schutzmaßnahmen seien unzumutbar. „Wir hatten schon richtige Verschwörer dabei“, bestätigt auch die Verfahrensbeiständin. „Die sind dann nicht mehr zu bekehren.“