Filmcrew in der Kaiserstraße : Streng geheime Dreharbeiten in Siegburg

In der Kaiserstraße 49 finden aktuell Dreharbeiten der Filmfirma Bantry Bay statt. Foto: Jill Mylonas

Siegburg Das zieht Schaulustige in der Siegburger Innenstadt an: Eine Filmcrew ist in der Kaiserstraße im Einsatz. Verraten will sie nichts. Das Projekt sei geheim, heißt es. Doch es gibt Hinweise auf ein mögliches Filmprojekt.