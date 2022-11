Preis ist mit 5000 Euro dotiert : Siegburg sucht Kandidaten für den Ehrenamtspreis

Siegburg Die Stadt Siegburg verleiht erstmals einen mit 5000 Euro dotierten Preis für vorbildlich ehrenamtliches Engagement. Jeder kann dafür Vorschläge machen.

Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausübten, wäre unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar, stellte der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl bereits im Jahr 1998 fest. Das sieht auch die Stadt Siegburg so und hat erstmals für dieses Jahr einen Ehrenamtspreis ausgelobt, der dann jedes Jahr vergeben werden soll. Allerdings sind der Stadtverwaltung bisher lediglich vier Vorschläge gemacht worden, welche sozial, sportlich, interkulturell und mildtätig Aktive – sowohl Einzelpersonen wie auch Vereine, Stiftungen und sonstige Institutionen – diesen Preis erhalten sollten.

Viele, die im Stillen arbeiteten, könnten bei der Preisverleihung zumindest einmal im Mittelpunkt stehen. „Selbst die Nominierung ist ja schon eine Würdigung“, betont er. Jeder sollte die Gelegenheit, einen besonders engagierten Ehrenamtler auszuzeichnen, nutzen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird grundsätzlich gleichmäßig auf die Kategorien „Vereine und Gruppen“, „Jugend“, „Senioren“, „Einzelpersonen“ sowie „Sonderpreis“ aufgeteilt. Laut Richtlinien kann durch Juryentscheid das Gesamtvolumen jedoch auch in anderer Priorisierung zugewiesen werden. Und sollten die Vorschlagslage und das Abstimmungsverhalten es nahelegen, wäre auch möglich, dass der Ehrenamtspreis nur in einer Kategorie verliehen wird.

Vorschlagsberechtigt sind natürliche und juristische Personen mit (Wohn-)Sitz in Siegburg und es dürfen sowohl Einwohner der Kreisstadt, als auch Vereine, Stiftungen und sonstige Institutionen in Siegburg nominiert werden. Die Frist endet am 14. November. Alle Informationen rund um den Ehrenamtspreis, das Einreichen der Vorschläge sowie die Ermittlung der Preisträger unter https://mitmachen.siegburg.de/ehrenamtspreis-2022. Die öffentliche Preisverleihung durch den Bürgermeister erfolgt spätestens am 31. März 2023.