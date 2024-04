Theater an der Siegburger Abtei Dornröschen kann auch ohne Prinz glücklich werden

Das Sterntalermädchen sammelte seine Sterne noch in der Studiobühne an der Humperdinckstraße zusammen. Frau Holle schüttelte ihren Schnee bereits außerhalb der Theaterschule, in der Aula des Gymnasiums Alleestraße, über das Land. Hänsel und Gretel irrten gleich zwei Spielzeiten lang mit einem Bläserquintett hilfesuchend durch den Kaldauer Wald. Nun wird Dornröschen auf den Klostermauern der Siegburger Abteikirche auf dem Michaelsberg in ihren hundertjährigen Schlaf fallen.