Tipps von Fitness-Influencer Hamun Bahadorvand So gelingt es, im neuen Jahr regelmäßig zu trainieren

Nachdem er mit Kampfsport angefangen und an einigen Wettkämpfen in Mixed Martial Arts (MMA) teilgenommen hatte, wünschte sich Bahadorvand eine ganzheitliche Trainingsmethode und kam so zum funktionellen Training. „Das trainiert sowohl Kraft als auch Ausdauer“, erklärt der Sportler. „Es imitiert alltägliche Situationen und trainiert die größten Muskelgruppen.“ Als Beispiel nennt er die Übung „Farmers Carry“, die an das Tragen zweier Milchkannen erinnert: Mit einer Kugelhantel (meist englisch: Kettlebell) in jeder Hand legen die Sportler eine bestimmte Strecke zurück. Diese Übung ist Teil von Hyrox, eines relativ jungen Wettkampfsportes, den der 36-Jährige mittlerweile betreibt. Regelmäßig finden Wettkämpfe in Messehalle rund um die Welt statt. Das Programm beinhaltet Acht-Kilometer-Lauf, der nach je einem Kilometer von Übungen wie dem „Farmer’s Carry“, einer Einheit an der Rudermaschine oder Ausfallschritten mit einem Sandsack auf den Schultern unterbrochen wird.