Von ewiger und vergänglicher Schönheit Traudel Lindauer präsentiert „Entfaltungen“ in Siegburg

Neben den Stoffen, die sie zu Objekten werden lässt, arbeitet Lindauer gerne auch mit Blättern und Blüten, die sich als die natürlichen „Vorläufer“ für Seiden- oder auch Baumwollstoffe verstehen. „Seide und Baumwolle sind ja eigentlich nichts anderes als die Stoffe, aus denen Bekleidung hergestellt wird“, gibt Lindauer zu bedenken, die nun die Kostümbildnerin ihrer eigenen Blütenkleider ist und Hunderte von Blüten und Blättern zu kunstvollen Unikaten zusammenfügt. Dass so manches Modell nur „für den Augenblick“ gedacht ist, wird in ihrer Kleid-Kreation aus Pusteblumen überdeutlich. Kaum eine Blume ist so zart und fragil wie die Pusteblume. Hunderte von Pusteblumen pflückte die Künstlerin, um sie dann mit Fixierspray transportfähig zu machen und zu einem Kleid zusammenzufügen. Schönheit als Moment für die Ewigkeit zeigt sie dann mit ihrem Pusteblumenkleid, das sie in einen Glassarg legt und an den Dornröschenschlaf erinnert, der das Paradoxon von langer Dauer und unveränderter Schönheit symbolisiert.