Polizei sucht Zeugen : Zwei Männer rauben 35-Jährigen in Siegburg aus

EIn 35-Jähriger ist am Ostersonntag in Siegburg ausgeraubt worden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Siegburg Ein 35-Jähriger ist in Siegburg von zwei Männern überfallen und ausgeraubt worden. Anschließend stießen ihn die Täter in einen Busch. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Ein 35-jähriger Mann ist am Ostersonntag in Siegburg von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Nach Angaben der Polizei ging der 35-Jährige gegen 16.30 Uhr zu Fuß über die Wilhelm-Ostwald-Straße und bog in die Straße Fasanenfeld ab. Dort griffen ihn die beiden Täter von hinten an. Während der eine ihn festhielt, bedrohte der andere den Siegburger mit einem Messer und verlangte nach dessen Portemonnaie und Handy. Nachdem der 35-Jährige die Gegenstände aushändigte, stießen die Unbekannten ihn in einen Busch. Anschließend liefen die beiden Täter liefen in Richtung Wilhelm-Ostwald-Straße davon.