Einsatz in Siegburg : Polizei nimmt Verdächtigen nach Überfall auf Pfandleihhaus fest

Einsatz in Siegburg

Ein 21-Jähriger soll ein Pfandleihaus in Siegburg ausgeraubt haben. (Symbolbild) Foto: DPA

Siegburg In Siegburg hat am Mittwoch ein Mann ein Pfandleihaus überfallen und Schmuck im Wert von 300 Euro entwendet. Kurz darauf stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.

In Siegburg hat am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr ein maskierter Mann ein Pfandleihhaus in der Holzgasse überfallen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann das Geschäft betreten und sich die Vitrinen angesehen haben. Dann soll er mit einer Axt auf eine der Vitrinen geschlagen und Schmuck im Wert von 300 Euro entwendet haben. Daraufhin soll der Täter aus dem Laden geflohen sein.