Überfall auf Uhrenhändler in Siegburg Angeklagte im Prozess um Überfall wollten Mithäftling befreien

Unmittelbar danach seien drei weitere Männer in sein Büro eingedrungen, zwei von ihnen hätten ihn gezwungen zwei Safes in einem Hinterzimmer zu öffnen. Deren Inhalt - überwiegend hochpreisige Uhren - sowie weitere Luxusgegenstände wie Schmuck oder teure Taschen und Schuhe hätten die Räuber dann in einen großen karierten Bettbezug gestopft und in ihren Fluchtwagen geschleift. Er selber blieb nach dem Überfall mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt in seinen Räumen zurück. Dort habe er sich aber schnell befreien und die Polizei rufen können.