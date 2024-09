Auffahrunfall in Siegburg Gefahrenbremsung führt zu Unfall und beendet die Fahrstunde

Siegburg · Am Samstag fand die Fahrstunde einer 17-Jährigen in Siegburg ein denkwürdiges Ende. Nachdem ihr Fahrlehrer sie zu einem Bremsmanöver aufgefordert hatte, kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 53-Jährige aus Much verletzt wurde.

16.09.2024 , 16:48 Uhr

Die Fahrstunde einer 17-Jährigen endete in Siegburg vorschnell durch einen Auffahrunfall (Symbolbild). Foto: dpa/Swen Pförtner





Von Chantal Dötsch