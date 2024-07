Kaufhaus in Siegburg Umfrage bringt viele Ideen für das leere Kaufhof-Gebäude

Siegburg · Seit einem halben Jahr sind die Türen des Kaufhofs in Siegburg dauerhaft geschlossen. Was aus dem Gebäude wird oder wer sich in Zukunft dort ansiedelt, ist nach wie vor ungewiss. Eine Befragung der Siegburger SPD in der Innenstadt zeigt, dass das die Menschen nach wie vor bewegt.

15.07.2024 , 18:15 Uhr

Seit Mitte Januar ist die Siegburger Galeria-Filiale geschlossen. Foto: Quadt/Nadine Quadt

Von Andrea Ziech