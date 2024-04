Mordkommission ermittelt Täter attackieren 84-Jährige in ihrer Wohnung in Siegburg

Am Samstag ist eine Seniorin in ihrer Wohnung auf der Königsberger Straße in Siegburg-Zange von mutmaßlich zwei Tätern attackiert worden. Wie die Polizei Bonn mitteilt, klingelten die zwei mutmaßlichen Täter gegen 5 Uhr am Samstagmorgen an der Tür der 84-Jährigen. Als diese die Wohnungstür öffnete, stießen die beiden die Seniorin in die Wohnung. Sie bedrohten sie mit einer Pistole und forderten Bargeld sowie die PIN-Nummer der EC-Karte der Seniorin.