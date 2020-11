Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschädigen Grablichter auf Siegburger Friedhof

Unbekannte haben in Siegburg mehre Grablichter zerstört. (Symbolfoto) Foto: dpa/Heiko Lossie

Siegburg Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus auf dem Nordfriedhof in Siegburg. Dort haben Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen mehr als 40 Grablichter beschädigt.

Auf dem Nordfriedhof an der Alten Lohmarer Straße in Siegburg haben Unbekannte mehrere Grablichter beschädigt. Der Verwalter des Geländes hat deshalb an diesem Donnerstag Anzeige bei der Polizei erstattet.