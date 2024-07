Zeugen gesucht Unbekannte brechen in Imbiss in Siegburg ein

Siegburg · In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in einen Imbiss in Siegburg eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

05.07.2024 , 08:37 Uhr

Unbekannte sind in einen Imbiss eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein





In Siegburg sind Unbekannte in einen Imbiss in der Kaiserstraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Unbekannten zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, die Eingangstür des Schnellrestaurants aufgehebelt haben und dann einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse gestohlen haben. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die etwas im Zusammenhang mit dem Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541 3121 entgegen. Gewerbetreibende, die sich zum Thema Einbruchschutz beraten lassen möchten, können sich ebenfalls telefonisch unter der Rufnummer 02241 541 4777 oder per Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

(ga)