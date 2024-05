Raststätte in Siegburg Unbekannte schneiden Planen an Lastwagen auf

Siegburg · An sechs Lastwagen haben Unbekannte an einer Raststätte in Siegburg in der Nacht auf Donnerstag die Planen aufgeschnitten. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

10.05.2024 , 11:40 Uhr

An sechs Lastwagen haben Unbekannte an einer Raststätte in Siegburg die Planen aufgeschnitten (Symbolbild). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert





In der Nacht zu Donnerstag haben in Siegburg Unbekannte die Planen von insgesamt sechs Lastwagen aufgeschnitten. Am Donnerstagmorgen meldeten sich sechs Fernfahrer bei der Polizei Siegburg. Die Fahrer hatten die Nacht auf der Autobahnraststätte Siegburg Ost an der A3 verbracht, teilte die Polizei mit. Die Planen sollen die Unbekannten in der Nacht aufgeschnitten haben, als die Fahrer schliefen. Gestohlen haben die unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die auf der Raststätte, die über die Jägerstraße zu erreichen ist, etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/541 3121 entgegen.

(ga)