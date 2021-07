Einbruch in Testzentrum : Unbekannte stehlen 1700 Corona-Schnelltests in Siegburg

In Siegburg sind Unbekannte in ein Corona-Testzentrum eingebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Siegburg In Siegburg sind bislang Unbekannte in ein Corona-Testzentrum eingebrochen. Sie entwendeten 1700 Corona-Schnelltests aus einem Container. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend um 19 Uhr und Montagvormittag um 9 Uhr in ein Corona-Testzentrum an der Wilhelm-Ostwald-Straße/Am Turm in Siegburg eingebrochen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Unbekannten brachen einen Bürocontainer auf dem Gelände des dortigen Supermarktes auf und konnten so insgesamt 1700 Corona-Schnelltests entwenden.