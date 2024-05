Vorfall in Siegburg Unbekannte werfen Stein auf fahrenden Bus

Ein oder mehrere bisher nicht identifizierte Täter haben am Freitag einen Stein auf einen fahrenden Bus geworfen und so beinahe einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Als der 55-jährige Busfahrer gegen 20.20 Uhr über die Wahnbachtalsperre in Höhe der Einmündung der Alexianerallee in Richtung Siegburg fuhr, ist der Stein auf das Fahrzeug geworfen worden. Durch den Wurf wurde eine Scheibe auf der linken Seite des Busses beschädigt.