Zeugen gesucht : Mann überfällt 62-Jährigen in Siegburg und raubt ihn aus

Die Polizei ermittelt nach einem Überfall in der Kaiserstraße in Siegburg. (Archivfoto) Foto: Holger Arndt

Siegburg In Siegburg hat in der Nacht zu Sonntag ein noch Unbekannter einen 62 Jahre alten Mann überfallen und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann Täter und sucht Zeugen.

In der Nacht auf Sonntag ist ein 62-Jähriger in Siegburg überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 62-Jährige sich gegen 1 Uhr im Bereich eines Billardsalons an der Kaiserstraße aufgehalten haben, als der Täter aus Richtung Innenstadt plötzlich auf ihn zu kam.