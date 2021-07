Autobahnraststätte Ost : Bewaffneter überfällt Tankstelle an A3 bei Siegburg

Bewaffneter überfällt Tankstelle an A3 bei Siegburg

Die Raststätte an der A3 bei Siegburg. (Archivfoto) Foto: Foto: Martina Welt

Siegburg In der Nacht zu Mittwoch hat ein Unbekannter die Tankstelle der Autobahnraststätte Ost an der A3 bei Siegburg überfallen. Er bedrohte den Angestellten mit einer Machete und stahl Bargeld und Zigaretten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht zu Mittwoch die Tankstelle der Autobahnraststätte Ost an der A3 bei Siegburg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Maskierte gegen 3.30 Uhr den Tankstellenshop der Raststätte in Richtung Köln und bedrohte den 49-jährigen Angestellten dort mit einem Gegenstand, der einer Machete ähnelte. Von seinem Opfer forderte er Geld und Zigaretten.