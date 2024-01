Protest gegen rechts Mehr als 4000 Menschen demonstrieren in Hennef und Siegburg

In Hennef gingen am Dienstagabend rund 1500 Menschen auf die Straßen, in Siegburg waren es am Mittwochabend nach Schätzungen der Stadt Siegburg noch einmal etwa 3000. Sie alle wollten ein Zeichen setzen, dass in der Region kein Platz ist für Rechtsextremismus, Rassismus, Nationalismus, Ausgrenzung und Hass. In beiden Städten luden breite Bündnisse aus Parteien, Fraktionen, Vereinen und Kirchengemeinden ein. Er sei stolz darauf, wie schnell die Anregung zu einer Siegburger Kundgebung von allen angenommen worden sei, sagte Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann. „Siegburg steht auf“ hieß es in der Kreisstadt, „Hennef bleibt bunt“ am Abend vorher.